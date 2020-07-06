شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يجدد مفاوضاته لتجديد إعارة ناصر ماهر وعرض خليجى لحسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر حمادة صدقى، المدير الفنى لفريق سموحة، على استمرار الليبى محمد الترهونى، الظهير الأيسر للفريق، نافيا تماما الشائعات التى ترددت حول رغبة الجهاز الفنى فى الاستغناء عن خدماته فى نهاية الموسم الجارى، وعقد حمادة صدقى، المدير الفنى للفريق، جلسة مؤخرا مع الترهونى، طالبه خلالها بالتركيز مع الفريق فى مباريات الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز، وعدم الانشغال بما يتردد عن الاستغناء عنه، مشيرا إلى أنه يمتلك سرعات ومهارات كبيرة.

ورفض الجهاز الفنى لسموحة بأى شكل من الأشكال التعجل فى الاتفاق مع عدد من الصفقات خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد عودة النشاط الرياضى فى ظل استمرار الموسم الكروى، ومنعا من إحداث أى نوع من أنواع البلبلة بصفوف الفريق، فى الوقت الذى واصل فيه مسؤولو النادى والجهاز الفنى مساعيهم الرامية للإبقاء على لاعب وسط الفريق المعار من النادى الأهلى، ناصر ماهر، فى ظل الأنباء التى وصلت إلى النادى مؤخرا بتعثر صفقة انتقال لاعب الأهلى إلى نادى ماديرا البرتغالى، لأسباب تعاقدية ورغبة اللاعب نفسه فى البقاء بسموحة، فيما أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اقتراب رحيل مهاجم الفريق وهدافه حسام حسن إلى الدورى الإماراتى بمبلغ كبير، فى ظل صعوبة انتقاله لأندية القمة بالدورى المصرى حاليا، ويسعى رئيس نادى سموحة لتسوق مهاجم الفريق وهدافه ولاعب منتخب مصر خارجيا، بشرط الحصول على العرض الذى يتناسب مع قدرات المهاجم وطموحات النادى السكندرى.