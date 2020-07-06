شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك: فوجئت بإعلان نتائج فحوصات كورونا قبل تسلمها بشكل رسمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى دكتور محمد أسامة، طبيب فريق نادي الزمالك، استيائه الشديد من اعلان نتائج حالات كورنا بالفريق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية قبل تسلمها بشكل رسمي.

وقال طبيب الزمالك، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي على فضائية الزمالك، اليوم: " الناس دي ليها أهل..ومينفعش الموضوع يبقى مباح كدة.. دي أسرار مرضى".

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وواصل:" يجب عمل نوع من التحكم على تصرفاتنا وفوجئت بكم اتصالات هاتفية غير عادية بأشخاص يبلغوني بالاصابات قبل تسلمها رسمياً".

خضع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لقياسات طبية وفحوصات بأحدى المستشفيات الخاصة بمدينه ٦ أكتوبر تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي ومعه معاونيه ابراهيم عنبة و محمد الششتاوي .

حيث خضع محمد حسن ومحمود عبدالعزيز ومحمد عبدالشافي وحازم إمام ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وعمر السعيد ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالسلام، للقياسات على مدار اليوم على أن يقوم باقي اللاعبين بخوض القياسات غداً.