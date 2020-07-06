شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا: أناشد وزير الرياضة واللجنة الخماسية بدعم المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي المصري لدينا أزمة مادية طاحنة ونناشد وزارة الشباب والرياضة بدعم الأندية، وأضافالمدير الرياضي للنادي المصري في تصريحات الاعلامى إبراهيم فايق، في برنامج جمهور التالتة , على قناة on time sport قائلا: أناشد وزارة الشباب والرياضة واللجنة الخماسية بدعم النادى المصري.

وتساءل هل يعقل أن نقوم بدفع ايجار ملاعب لـ 18 نادى في الدور الثاني بمباريات الدوري العام ، مؤكدا أن النادى المصري في حالة اسئتناثية لأننا نقم بدفع ايجار المعلب سواء المباراة على ارضنا أو خارجها.

أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي المصري، أن الفريق أيجري مسحة طبية ، قائلا : "ما يحدث يوجد به شقين، فهناك شق فني مسئولية طارق العشري خاص بتجهيز اللاعبين لاستئناف الدوري في يوليو".

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وأكمل: "أما الإدارة فترى أن هناك معوقات كثيرة لاستئناف الدوري، ومن الصعب جدا استكمال في ظل هذه الحالة المادية للنادي، فنحن نعاني ولم يدخل النادي جنيه واحد من مارس".

وأتم: "نحتاج معسكرات لتأهيل اللاعبين، وسندفع الضعف لأن كل مدرب ولاعب سيكونو بمفردهم في كل غرفة، كما أننا لن نلعب على ملعبنا وسنسافر كثيرا".