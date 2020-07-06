شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يعلن موعد قرعة كأس العالم لكرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة النقاب عن موعد إقامة فعاليات قرعة كأس العالم لكرة اليد المقبلة، والمقرر إقامتها في مصر خلال شهر يناير المقبل مؤكدا أنه ستقام فى سبتمبر المقبل.

أضاف صبحى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على قناة أون تايم سبورتس:" قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 ستقام فى سبتمبر المقبل وأنهينا تجهيز 98% من صالات كأس العالم لليد مصر 2021، وأشكر اتحاد الكرة والأندية للتكاتف من أجل عودة الدوري".

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واختتم: "نتابع مع الفيفا ملف انتخابات اتحاد الكرة، وهدفنا هو مصلحة الكرة المصرية

وكان قد قررالاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، استكمال مسابقات الاتحاد بدايةً من شهر أغسطس المقبل، بعد توصيات من وزارة الشباب والرياضة