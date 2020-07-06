شكرا لقرائتكم فينجادا يكشف عن سر الخلافات مع حسام حسن وفشل شيكابالا بالدوري البرتغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، عن سر خلافه مع حسام حسن، نجم منتخبنا السابق، خلال تواجده في صفوف الزمالك، وأكد فينجادا في تصريحات تلفزيونية: "عندما تعاقدت مع نادي الزمالك كان حسام حسن في سن ال37 لذلك كان من الصعب أن يقوم باشراكه ولكن حسام حسن بدا في تنفيذ القرارات"

وقال فينجادا: "عندما أصبح حسام حسن مدربا، اعتقد أنه تفهم جميع قراراتي السابقة"، مؤكدا أن مسئولي الزمالك دخلوا في مفاوضات معه اكثر من مرة بعد رحيله.

Advertisements وأضاف فينجادا: "أسرتي لم توافق على العرض وقتها وفضلت استمراري في البرتغال"، قائلا: "الأهلي لم يفاوضني منذ المرة الأخيرة التي شهدت خلافات بيننا".

وكشف البرتغالي، عن أسباب فشل محمود عبدالرازق "شيكابالا"، في الدوري البرتغالي، قائلا: "شيكابالا لاعب جيد ومميز، ولكن شخصيته لم تساعده على النجاح".

وعن عروض انتقال رمضان صبحي للدوري البرتغالي، أضاف: "رمضان صبحي لاعب كبير وقادر على النجاح داخل الدوري البرتغالي".