شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: الزمالك يغري أوباما.. والأهلي يرفض تجديد إعارة محمد شريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي الزمالك بدأ مفاوضات التجديد مع يوسف أوباما لاعب الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، من أجل تمديد العقد والتوقيع علي عقود جديدة لمدة خمس سنوات.
وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية: "مسؤولو الزمالك وعدوا اللاعب بزيادة راتبه السنوي من 6 ملايين جنيه في الموسم إلي 10 ملايين جنيه".
وأوضح: "الزمالك متخوق من دخول الأهلي في مفاوضات مع اللاعب في ظل أحقيته في التوقيع لأى ناد فى يناير المقبل".
وأشار عمر ربيع ياسين، إلى أن مسؤولو النادي الأهلي، رفضوا عرضًا من نادي إنبي قيمته 3 ملايين جنيه، وذلك من أجل تجديد استعارة محمد شريف لاعب المارد الأحمر المعار للفريق البترولي.
وأكد عمر ربيع ياسين : "إنبي يرغب في الإبقاء على اللاعب لمدة موسم آخر بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق هذا الموسم، في الوقت الذي طلب فيه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عودة اللاعب مرة أخري بداية من الموسم الجديد".
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