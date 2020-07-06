وكيل عبد الرحمن مجدي: أياكس طلب خضوع لاعب الدراويش لفترة معايشة

جدة - عمرو شويل قال محمد حلمي، وكيل اللاعب عبد الرحمن مجدي، نجم نادي الإسماعيلي، إن اللاعب تلقى أكثر من عرض أوروبي وخليجي طوال الفترة الماضية بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي، وأكد محمد حلمي في تصريحات تلفزيونية: "اللاعب تلقى عرضين من هولندا أبرزها أياكس أمستردام".

وتابع حلمي: "أياكس أمستردام الهولندي طلب من الإسماعيلي خضوع عبد الرحمن مجدي لفترة معايشة بمقابل مادي".

وأشار محمد حلمي، وكيل اللاعب عبد الرحمن مجدي، نجم نادي الإسماعيلي، إلى أن اللاعب تلقى مفاوضات من ناديي الأهلي والزمالك.

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وأكد محمد حلمي: "اللاعب تلقى عروض عديدة أبرزها القطبين وأحدهم يدخل بشكل جدي والآخر يحاول التواصل لاتفاق ومفاوضاته غير جادة".

وتابع: "اللاعب جدد مع نادي الإسماعيلي لمدة 3 مواسم مقبلة"