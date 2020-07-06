نادية نديم.. الهاربة الاستثنائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

نشأت نادية نديم (32 عاماً) في العاصمة الأفغانية كابول، لكنها فرت من البلاد بعمر 10 سنوات بعدما تم إعدام والدها، وتروي نادية لاعبة مانشستر سيتي السابقة وباريس سان جيرمان حالياً تفاصيل هربها مع أخواتها الأربع وأمها في شاحنة لأوروبا، حيث استقروا في الدنمارك وهي تعمل الآن سفيرة لمجلس اللاجئين.

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التحقت نادية التي حصلت على الجنسية الدنماركية بسن ال18 في 2006 بفرق محلية قبل الانتقال لنادي فورتونا هيورينج في 2012 ودشنت مسيرتها الأوروبية في سبتمبر/أيلول وسجلت هدفي الفوز على جلاسكو بطل إسكتلندا، ثم انتقلت لمانشستر سيتي في 2018 وسجلت أول أهدافها معه بعد 6 دقائق من بدايتها،وانتقلت في يناير/كانون الثاني 2019 لسان جيرمان وهي تحمل شارة الكابتن الآن وهي من أعلى اللاعبات أجراً، لكنها تؤكد أنها لا تلعب من أجل المال، وهي حالياً في آخر فصل في قسم الطب الجراحي في جامعة آروهوز بالدنمارك وترى أن اللاجئين في زمن كورونا أكثر الناس حاجة للدعم.

وعن قصتها من البداية تقول: كان والدي جنرالاً في الجيش الأفغاني ووالدتي ناميدا مديرة مدرسة وولدت في هيرات بوت، عشنا حياة طبيعية إلى أن جاء يوم لم يعد فيه والدي للمنزل وأدركنا أن الأمر خطير، بعدها بقليل جاءت مجموعة من العسكر للمنزل وأبلغونا أنه أعدم وعلينا الفرار بسرعة،كانت رحلة طويلة عانينا فيها الجوع والخوف وانتهى بنا الحال في فريدريكشافين شمال الدنمارك، واشترينا بما لدينا من المال منزلاً أعود إليه الآن في أوقات الإجازة من اللعب.

تتحدث نادية الآن 11 لغة بضمنها العربية ما ساعدها على الاندماج في مجتمعها الجديد.