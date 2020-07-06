أحمد مبارك: أتمنى أن نوفق في إكمال المسيرة

أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم عن تعيين جهاز إداري جديد للفريق الأول والذي تمثل في اختيار أحمد مبارك الجنيبي مديراً للفريق وسعود الدوخي، وذلك بدلاً عن عبدالعزيز محمد وعلي محمد المازمي، وجاء ذلك في أعقاب نهاية عقديهما مع النادي ووجهت لهما شركة الكرة الشرقاوية خطابي شكر على ما قدماه في الفترة الماضية تقديراً لجهودهما وعطائهما طوال فترة عملهما السابقة، وحضر مراسم تقديم الجهاز الإداري الجديد: بدر أحمد عضو إدارة الشارقة لكرة القدم مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين.

جاء اختيار الثنائي مبارك والدوخي، نظراً لكفاءتهما الإدارية وخبرتهما الكبيرة في كرة القدم، وأسهم مبارك في تتويج الشارقة بطلاً لأربع بطولات لاعباً وهي بطولتين للدوري وبطولتين لكأس صاحب السمو رئيس الدولة مع المدربين كاربوني وديميتري واميرالدو، وحقق لقبين وهو إداري، هما بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2003 مع المدرب جمعة ربيع ودوري الخليج العربي 2019 مع المدرب عبدالعزيز العنبري الذي كان زميلاً له في الملعب في آخر بطولة دوري 1996 واجتمعا سوياً أيضاً في بطولة دوري 2019؛ حيث كان مديراً للاحتراف والتعاقدات وعضواً لمجلس إدارة الشركة.

وكان مبارك تقلد منصباً إدارياً ومدير فريق الشارقة، وتم تعيينه في عام 2017 عضواً لإدارة شركة الشارقة لكرة القدم مديراً لشؤون الاحتراف، وكان أحد الإداريين المؤثرين في عودة «الملك» لمنصات التتويج بعد طول غياب وحصوله على بطولة دوري الخليج العربي؛ حيث أشرف مبارك على عملية المفاوضات واستقطاب اللاعبين وتدعيم صفوف الفريق بناء على توصيات الجهاز الفني.

أما سعود الدوخي، فهو الآخر أحد اللاعبين السابقين الذين دافعوا عن ألوان الشارقة في أواخر التسعينات وبداية الألفية، وكان آنذاك أحد أبرز اللاعبين ونجح في التتويج بآخر كأس صاحب السمو رئيس الدولة حققها «الملك» في عام 2003.

إكمال المسيرة

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وقال أحمد مبارك الجنيبي ل«الخليج الرياضي» في أول تصريح له بعد عودته إلى قلعة الملك: «أتمنى أن نوفق في إكمال المسيرة وتحقيق المزيد من الإنجازات للنادي، وكل الشكر والتقدير إلى علي المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وإخوانه أعضاء الإدارة، وإلى عبدالله العجلة رئيس شركة الكرة وزملائي في الملاعب أعضاء مجلس إدارة الشركة».

وأضاف: «يعجز اللسان عن وصف مشاعر وردة الفعل الصادقة التي تلقيتها من الشارع الرياضي من خلال التواصل معي عبر الهاتف على مدار اليوميين الماضيين، جمهور الشارقة لم يقصر ووقف إلى جانبي في كثير من المواقف، حب الجمهور وحب الناس يعتبر نعمة كبيرة من رب العالمين فهو الذي سيظل مع الإنسان».

شكر وتقدير

وزاد: «كل الشكر والتقدير إلى الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الأسبق وإلى عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة دوري الخليج العربي وزملائي مديري ومشرفي وإدارييي الفرق في الدوري على تواصلهم معي واستقبالهم الدافئ، هذا الالتفاف الجماهيري والإداري يحملني مسؤولية كبيرة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن وثقة نادي الشارقة وجمهوره الكبير، وأشكر زميلي عبدالعزيز محمد وعلي محمد، ونتمنى أن نوفق في إكمال مسيرتهما».