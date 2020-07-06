بايـرن ميونيـخ سيـد ألمانيـــا.. يحلـم بالثلاثيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد بايرن ميونيخ هيمنته المحلية عندما احتفظ بلقبه بطلاً لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، إثر فوزه على باير ليفركوزن 4-2.

ويتطلع النادي البافاري المتوج قبل أسابيع بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي، إلى تكرار إنجازه عام 2013 عندما توج بالثلاثية (الدوري والكأس المحليان ومسابقة دوري أبطال أوروبا)،عندما يستأنف في أغسطس/آب المقبل مشواره في المسابقة القارية العريقة التي خطا خطوة كبيرة لبلوغ ربع النهائي بفوزه على مضيفه تشيلسي 3-صفر ذهاباً.

وسجل دافيد ألابا وسيرج غنابري والبولندي روبرت ليفاندوفسكي «هدفين» الذي أصبح أفضل هدافي أوروبا هذا العام برصيد 51 هدفاً في كافة المسابقات،أهداف بايرن،وزفن بندر وكاي هافيرتس هدفي ليفركوزن.

Advertisements

وعزز بايرن ميونيخ سجله القياسي في المسابقة برفع غلته إلى 20 لقباً في 24 مباراة نهائية، بفارق 14 لقباً عن أقرب ملاحقيه فيردر بريمن،ليؤكد الفريق البافاري أنه سيد ألمانيا من دون منازع بعدما سبق له أن حسم لقب الدوري للمرة ال30، كما نال ثنائية الدوري والكأس للمرة ال13 في تاريخه.

وبات مدربه هانزي فليك أول ألماني يتوج بالثنائية المحلية كلاعب ومدرب، ووحده الكرواتي نيكو كوفاتش نجح في تحقيق هذا الإنجاز سابقاً.

وتابع فليك سجله الرائع مع بايرن ميونيخ، فمنذ السابع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي لم يخسر العملاق البافاري في 26 مباراة على التوالي حقق خلالها 25 فوزاً بينها 17 فوزاً متوالياً في مختلف المسابقات في إنجاز تاريخي لناد ألماني حطم به آخر سابقاً لليفركوزن (16 عام 1978).