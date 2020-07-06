بوتاس أول بطل للفورمولا1 في فترة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت، أمس الأحد، بطولة العالم للفورمولا واحد لموسم 2020 بتأخر نحو أربعة أشهر عن موعدها بسبب فيروس كورونا المستجد، في جائزة النمسا الكبرى على حلبة ريد بول رينج، والتي طبعها فوز سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس بعد انسحابات عدة، وتباين بين السائقين حول الركوع ضد العنصرية.

وعبر بوتاس خط النهاية أمام مدرجات الحلبة الخالية من المشجعين بسبب إجراءات «كوفيد-19»، أمام زميله وحامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون، لكن الأخير أنهى السباق رابعاً بسبب عقوبة خمس ثوانٍ فرضت عليه بسبب احتكاك مع سائق ريد بول التايلاندي ألكسندر ألبون،أ دى إلى خروج الأخير بالكامل عن الحلبة.

وتقدم الفنلندي الذي حقق فوزه الثامن في بطولة العالم، على شارل لوكلير (فيراري) من موناكو، والبريطاني لاندو نوريس (ماكلارين).

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة منتصف مارس، آذار الماضي من أستراليا، لكن انطلاقها أرجئ بسبب «كوفيد-19» الذي تسبب في إلغاء وتأجيل العديد من السباقات.