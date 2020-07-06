وست هام يبتعد 4 نقاط عن الهبوط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نأى وست هام قليلاً عن شبح الهبوط بعودته بالتعادل الايجابي 2-2 من ملعب نيوكاسل في المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم. وابتعد الفريق اللندني بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط في المركز السادس عشر مع 31 نقطة.

ودخل وست هام المباراة منتشياً بعد فوزه على جاره تشيلسي 2-1 منتصف الاسبوع، ونجح في افتتاح التسجيل بعد مرور 4 دقائق فقط بواسطة مهاجمه الدولي السابق مايكل انطونيو. لكن نيوكاسل الذي يحقق نتائج جيدة في الآونة الاخيرة أدرك التعادل عبر جناحه الباراغوياني ميغيل الميرون، وتقدم وست هام مجدداً عن طريق التشيكي توماس سوتشيك إثر كرة مرتدة من العارضة سددها ديكلان رايس (65). ولم ينعم وست هام بتقدمه سوى دقيقتين، لان لاعب وسط نيوكاسل جوجو شيلفي أدرك التعادل لفريقه عندما كسر مصيدة التسلل وسدد الكرة داخل الشباك من مسافة قريبة.

وفي مباراة ثانية، فشل بيرنلي وضيفه شيفيلد يونايتد في تعزيز آمالهما بالمشاركة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بتعادلهما 1-1. وبقي شيفيلد في المركز الثامن، متخلفاً بفارق 4 نقاط عن ولفرهامبتون السادس، في حين صعد بيرنلي إلى المركز التاسع بفارق نقطتين عن ضيفه.

وتختتم المرحلة اليوم الاثنين بلقاء توتنهام مع إيفرتون.