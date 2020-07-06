شكرا لقرائتكم خبر عن الساحل يضم البرازيلي هوغو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” أعلن نادي الساحل المنضم حديثاً إلى دوري الدرجة الثانية عن التعاقد مع البرازيلي فيكتور هوغو (24 عاماً)، والذي سبق أن لعب مع منتخب بلاده الأولمبي. وكان نادي الساحل أعلن التعاقد أيضاً مع الجناح الإنجليزي ريس جرينوود (23 عاماً)، والذي سبق له اللعب مع سندرلاند، والمنتخب الإنجليزي للشباب.

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