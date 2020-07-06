لوكسمبورغو مصاب بـ«كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فاندرلي لوكسمبورغو، المدرب السابق للمنتخب البرازيلي لكرة القدم ونادي ريال مدريد، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه لا يعاني من أي عوارض.

ويعد لوكسمبورغو من أبرز الأسماء في عالم المديرين الفنيين البرازيليين. أشرف على ال «سيليساو» بين 1998 (بعد كأس العالم) وحتى 2000، كما تولى تدريب النادي الملكي الإسباني لنحو عام بين 2004 و2005.

الى ذلك، أكد بالميراس ان الإصابات ب«كوفيد-19» طالت خمسة من لاعبيه وثلاثة أفراد من جهازه الفني، من دون كشف أسمائهم.

وعاود فريق مدينة ساو باولو التمارين في 23 يونيو/ حزيران، علماً أن منافسات الدوري المحلي لا تزال معلقة بسبب فيروس كورونا.