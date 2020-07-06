شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان ينضم إلى زاخو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي انضم لاعب منتخب العراق الأول وفريق الطلبة السابق لكرة القدم سيف سلمان، إلى صفوف فريق زاخو، ويسعى سيف سلمان الذي كان أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب العراقي في السنوات الماضية إلى التخلص من تداعيات المرحلة الماضية التي أثرت كثيراً في مستواه الفني وأبعدته عن الملاعب.

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