تشافي يبتعد عن برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتعد نجم برشلونة الإسباني السابق تشافي هرنانديز عن تدريب النادي الكتالوني خلفاً لكيكي سيتين كما يتردد، بعدما جدد نادي السد القطري عقده عاماً إضافياً، حتى نهاية موسم 2020-2021.

وتأتي خطوة التجديد لتخفف إلى حد ما من الحديث عن احتمال عودة تشافي قريباً إلى ناديه السابق برشلونة، لتولي تدريبه خلفاً لكيكي سيتيين.

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وحقق السد في عهد تشافي لقبي الدوري المحلي ومسابقة الكأس.

وسبق لتشافي أن أكد مراراً أن تدريب برشلونة هو «حلم» بالنسبة إليه، وهو أمضى فيه الغالبية العظمى من مسيرته الكروية، قبل أن ينهيها لاعباً مع السد، ويتولى إدارته الفنية بدءاً من صيف العام 2019.

وانضم تشافي إلى السد لاعباً في العام 2015 بعد مسيرة مظفرة مع برشلونة أحرز خلالها 34 لقباً.