«غياث» يهدي جودلفين لقب «كورال إكليبس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل «غياث» لجودلفين انتصاراته، وتوج بلقب كورال إكليبس (ج1) الذي أقيم الأحد في مضمار سانداون بارك البريطاني، مسجلاً فوزه الثالث دون خسارة في العام، والثالث بالفئة الأولى، والسادس لجواد جودلفين، معززاً صدارة الفريق، باعتباره المالك الأكثر فوزاً بالسباق في السباق الممتد على مسافة 2000 متر.

وانطلق «غياث» ببطء، لكنه تمكن من اللحاق بمنافسيه وتفوق عليهم منذ مراحل متقدمة في السباق، وحافظ على موقعه في الطليعة أمام 6 خيول بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي.

وتغلب البطل المنحدر من نسل «دباوي» على حاملة اللقب «إنيبل» بإشراف جوسدن وقيادة ديتوري في مشاركتها الأولى منذ أكتوبر الماضي، محققاً زمناً بلغ 2:4:48 دقيقة، وبلغ الفارق بينهما طولين وربع طول، فيما حل المرشح البارز «جابان» بإشراف أوبراين وقيادة موور، في المركز الثالث.

وأشاد الفارس بيوك بما حققه «غياث» في السباق والسهولة التي وصل بها إلى فوزه الثامن من أصل 11 مشاركة، وامتدح قوة الجواد البالغ من العمر 5 أعوام وروح المنافسة العالية التي يتمتع بها، وقال: «هذا أحد أهم وأقوى السباقات التي شاركت فيها، وكل الفضل يعود للفريق و«غياث» الذي أصبح من السهل تدريبه، نظراً لنضجه مع الزمن».