الريـال يقترب من لقب «الليجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قطع ريال مدريد خطوة جبارة نحو لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه المهم اليوم الأحد، على مضيفه أتلتيك بلباو 1ـ0 في المرحلة الرابعة والثلاثين، بفضل ركلة جزاء لقائده سيرخيو راموس.

وزاد النادي الملكي الضغط بشكل كبير على برشلونة بطل الموسمين الماضيين، ومدربه كيكي سيتيين، حيث ابتعد بفارق 7 نقاط مؤقتاً، قبل مباراة النادي الكتالوني مع فياريال، وهو ما يعني أن الريال أصبح منطقياً بطلاً لـ«الليجا» مع تبقي 4 مباريات سهلة بالنسبة إليه.

ويدين ريال بنقاط المباراة لراموس للمباراة الثانية توالياً، بعدما كان قد منحه الفوز على ضيفه خيتافي 1ـ0 في المرحلة السابقة.

وهذه هي المرة الثالثة منذ استئناف المنافسات التي يفوز فيها ريال بفضل ركلة جزاء من قائده وقطب دفاعه راموس الذي رفع رصيده من ركلات الجزاء إلى 22 توالياً، ورصيده من الأهداف في «الليجا» هذا الموسم إلى 10.

وشهدت المباراة اليوم جداً تحكيمياً حيث رأى محللون تحكيميون من بينهم محلل صحيفة أس الإسبانية ان بلباو كان يستحق ركلة جزاء على الأقل.

ورد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بغضب على من يتهم التحكيم بمساندة فريقه، وقال: «أنتم تظهرون الأمر كما لو أننا نفوز بفضل الحكام، وهذا ليس صحيحاً. عليكم احترام اللاعبين واحترام ريال مدريد، رأى الحكم التدخل واتخذ قراره باحتساب ركلة جزاء، ولقد سئمت من كلام أننا نفوز بفضل الحكام».

تألق راموس

فنياً، استمر تألق راموس ورفع رصيده في الليجا هذا الموسم إلى 10 أهداف.وبحسب احصاءات "أوبتا"، بات راموس أول مدافع يصل إلى عتبة عشرة أهداف في موسم واحد من الدوري الإسباني، منذ ماريانو برنيا (2006).

وقال الدولي الإسباني "هذا فوز هائل، كنا نعرف ان مباراة اليوم هي من الأصعب المتبقية لنا. المباراة على أرض بلباو دائما ما تكون صعبة. نحن سعداء بثلاث نقاط إضافية تضع مزيدا من الضغط على برشلونة".

وتطرق راموس لتسجيله ركلات الجزاء، موضحاًَ انه "في لحظات الشك هذه أشعر بالراحة. أردت تحمل المسؤولية".

وتبادل الفريقان التهديد بشكل متساوٍ في الشوط الأول. وسنحت لريال فرصة عبر رأسية من البرازيلي رودريغو إثر تمريرة عرضية متقنة من أسنسيو، لكن مصيرها كان خارج المرمى (22)، ليرد عليها مهاجم بلباو إينياكي وليامس بتسديدة قوية من داخل المنطقة، علت عارضة البلجيكي تيبو كورتوا بمسافة ضئيلة (23).

وفي الشوط الثاني، واصل ريال تهديد مرمى سيمون، لاسيما بتسديدة من الكرواتي لوكا مودريتش أوقفها حارس المرمى (47).

لكن الضيوف كسروا التعادل السلبي قبل دخول المباراة ربع الساعة الأخير. فقد حصل الظهير البرازيلي مارسيلو على ركلة جزاء بعد عرقلة من داني غارسيا، احتسبت إثر تدخل من حكم الفيديو المساعد.

وسدد راموس الكرة قوية على يمين سيمون (73).

وتختتم المرحلة الإثنين بمباراتي ليفانتي وضيفه ريال سوسييداد، وإشبيلية وضيفه إيبار.