الاتحاد السوداني يجدد الثقة في المعلم والمهندس وحمد كمال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد الاتحاد السوداني لكرة القدم، أمس السبت الثقة في الطاقم الفني الوطني الخاص بالمنتخبات الوطنية السودانية وهم المدربون خالد بخيت «المعلم» ومحمد موسى«المهندس» وحمد كمال ومعتصم خالد وأصدر الاتحاد السوداني قراراً بالموافقة على تجديد التعاقد معهم، بعد نهاية التعاقد في إبريل الماضي والذي تم تجميده بسبب جائحة كورونا التي أوقفت نشاط المنتخبات.

وأشادت لجنة المنتخبات بالرباعي خالد بخيت المدرب العام للمنتخب الأول، ومعتصم خالد المدرب العام للمنتخب الأولمبي، ومحمد موسى المدرب العام لمنتخب الشباب، وحمد كمال المدرب العام لمنتخب الناشئين، وذلك لأنهم قدموا الكثير وساندوا المنتخبات في وقت صعب متطوعين لفترات طويلة، كما تم التأمين على وضع تصورات مبدئية بالتشاور مع الفرنسي هوبيرت فيلود المدير الفني للمنتخب الأول ومنير لهباب المدير الفني للمنتخبات السنية، ويتوقع أن ينظم المنتخب معسكراً مغلقاً في الفترة المقبلة.

وتوجه محمد موسى مدرب منتخب الشباب ولاعب المريخ والمنتخب السوداني السابق، بالشكر إلى اتحاد الكرة وأبدى سعادته بتكملة المشوار مع المنتخب وقال «المهندس»: تلبية نداء الوطن واجب علينا، حرصت مع زملائي المدربين على تقديم خبرتنا للاعبي المنتخبات الوطنية، تربطنا علاقة جيدة مع المسؤولين في اتحاد الكرة ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم وأن نقدم كل ماهو مفيد للكرة السودانية، وسنعمل سويا بكل جد واجتهاد وإخلاص لأجل رفعة ونهضة الكرة السودانية.