مجلس دبي الرياضي يكرم الفائزين في «سباق بوكاري سوِت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم مجلس دبي الرياضي الفائزين في «سباق بوكاري سوِت» الذي أقيم يوم الجمعة الماضي بمشاركة أكثر من 350 عداءً من مختلف الجنسيات والأعمار ونظمه المجلس وشركة بوكاري سوِت اليابانية الرائدة في صناعة المشروبات الرياضية.

وسلم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام ومحمود بسيوني مدير المبيعات في شركة بوكاري سوِت ومانوج ألين مدير التطوير في الشركة، الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى في مختلف فئات السباق، في الاحتفالية التي أقيمت صباح، أمس الأحد، في مقر المجلس بحي دبي للتصميم.

ورحب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بالفائزين في السباق وقال: سعداء بنجاح هذا السباق الذي جمع بين الجري الداخلي والخارجي لمسافة 5 كيلومترات و10 كيلومترات وتم فيه اعتماد النتائج حسب الأنظمة المعتمدة في سباقات التنافس عن بعد لضمان أكبر قدر من الدقة فيه، بمشاركة أكثر من 350 من الرجال والنساء ومن مختلف الجنسيات، وسعادتنا كبيرة بمشاركة أبناء الدولة من الفتيات والرجال، وكذلك مشاركة أصحاب الهمم في هذا السباق، حيث يسعى مجلس دبي الرياضي على نشر ممارسة الرياضة بين الجميع وتطويرها لتصل إلى أعلى المستويات، كما نحرص على أن تحمل ميداليات بطولاتنا رسائل للعالم وميدالية هذا الحدث تحمل صورة أبطال خط الدفاع الأول من الأطباء والممرضين ومنتسبي الشرطة والدفاع المدني والمتطوعين من مختلف التخصصات وذلك تعبيرا عن تقديرنا لهم».

وختم حارب : نشكر الأصدقاء في «بوكاري سوِت» على التعاون مع المجلس في تنظيم هذا السباق الذي نكرم اليوم الفائزين بنسخته الأولى، ونعدكم بتنظيم نسخ مقبلة لاستمرار هذا الحدث الرياضي المهم.

ووصل عدد العدائين الإماراتيين المشاركين في السباق إلى 55 عداءً من بينهم 36 من الرجال و19 من النساء، فيما بلغ إجمالي عدد المشاركين من الرجال في السباق بشكل عام أكثر من 250 مشاركاً، وبلغ عدد المشاركات من النساء أكثر من 100 مشاركة.

وفاز المغربي عبد العالي بو عزاوي بالمركز الأول في فئة الجري مسافة 10 كيلومترات للرجال، وجاء مواطنه المغربي محمد ميرة في المركز الثاني، وحل البحريني محمد المريسي في المركز الثالث، وفي سباق الجري 10 كيلومترات فئة النساء فازت المغربية لطيفة الصاروخ بالمركز الأول، تلتها الأردنية ربى المصري في المركز الثاني، وحلت الفلبينية فلوراجين ايسبنو في المركز الثالث.

وفي سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات فئة الرجال فاز المغربي أنور الغوز بالمركز الأول، تلاه الصومالي عبد السلام إبراهيم في المركز الثاني، وحل المغربي رضوان بوشمال في المركز الثالث، وفي سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات فئة النساء فازت الأمريكية يسرى منصور بالمركز الأول، تلتها الإماراتية رقية محمد عبيد المرزوقي في المركز الثاني، وحلت الإماراتية نور كحيل في المركز الثالث.

وفي سباق الجري 10 كيلومترات على جهاز الجري فئة الرجال فاز الأفغاني عبد الله هادي أحمد أقباق، تلاه الهندي ركيش كومار جاه، وفي سباق 10 كيلومترات على جهاز الجري فئة النساء فازت الأردنية عبير عمر محمد النجار بالمركز الأول، تلتها النمساوية ساميا شاهين في المركز الثاني، وفي سباق 5 كيلومترات على جهاز الجري فئة النساء فازت الإماراتية أمل ماجد المهيري.