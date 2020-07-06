بالأرقام مينديز ثاني صفقات النصر الرابحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

تواصل إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر جهودها الكبيرة من أجل دعم الفريق بعناصر مميزة، استعداداً للموسم المقبل من دوري الخليج العربي؛ حيث كانت البداية بالتعاقد مع سيباستيان تيجالي لاعب الوحدة السابق، في صفقة وصفت من العيار الثقيل، ثم طلب التعاقد مع لاعب نادي الشارقة ومنتخب الرأس الأخضر ريان مينديز الذي أعلنت إدارة الشارقة موافقتها على طلب «العميد» بانتقال اللاعب إلى صفوفه.

وعلى الرغم من أن نادي النصر لم يعلن بشكل رسمي انتقال اللاعب إلا أنه وبحسب مصادر الخليج الرياضي، ينتظر مسؤولون بالقلعة الزرقاء وصول اللاعب من بلاده من أجل إتمام التعاقد معه ومن ثم إجراء الفحص الطبي وتوقيع العقود.

وفي حال تمت الصفقة بنجاح، تكون قد شهدت عدداً من المفارقات، حيث تم إعلان انتقال اللاعب من قبل إدارة نادي الشارقة يوم 4 يوليو، وهو نفس اليوم الذي انتقل فيه لصفوف الشارقة في عام 2018 من فريق قيصري سبور التركي، ومن المفارقات أيضاً أن جميع مشاركات اللاعب مع الشارقة أمام النصر والبالغ عددها 3 مباريات بدوري الخليج العربي، حسمت جميعها لصالح الشارقة، وسجل خلالها مينديز هدفاً، وكان اللقاء الأول في الدور الأول من دوري الخليج العربي موسم 2018-2019 وهي المباراة التي فاز فيها الشارقة بنتيجة 6-3، وسجل خلالها ريان مينديز هدفاً في الدقيقة 41، أما المباراة الثانية فكانت في الدور الأول موسم 2019-2020، واستطاع مينديز أن يسجل هدف الفوز الوحيد لفريق الشارقة بالدقيقة 74، كما شارك مينديز في لقاء الدور الثاني من موسم 2019-2020 وسجل هدفاً خلال المباراة التي جمعت الفريقين وفاز فيها الشارقة 3-1.

وعموماً استطاع اللاعب أن يسجل خلال مسيرته مع فريق الشارقة في دوري الخليج العربي 20 هدفاً، حيث سجل 9 أهداف في موسم 2018-2019، و11 هدفاً في موسم 2019-2020،وذلك مع نهاية الجولة الـ19 حيث توقف الموسم، وجاءت أهدافه كالتالي: هدف بالرأس و6 أهداف بالقدم اليمنى، و4 أهداف بالقدم اليسرى.