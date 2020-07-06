نجاح كبير لملتقى الاتحاد العربي للدراجات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس السبت أعمال الملتقى الأول لأمناء الاتحادات العربية للدراجات الذي عقد عن بعد باستخدام وسائل الاتصال المرئي وبث مباشرة على قناة الاتحاد في «يوتيوب».

ورحب الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات بالحضور، وقال إن الملتقى لا يقل أهمية عن اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات ويساهم في دراسة أحوال اللعبة في الدول الأعضاء.

وتم في الملتقى الذي أداره المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد تبادل الخبرات حول أبرز الأنشطة التي نظمتها الاتحادات الوطنية خلال فترة توقف النشاط نتيجة تفشي فيروس كورونا، كما استعرض الحضور أبرز التحديات، ووافق الجميع على توقيع ميثاق يؤسس لمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الاتحادات الوطنية العربية من أجل تطوير الدراجة العربية، ورفعوا عدداً من التوصيات الهامة وذات الصلة بتطوير رياضة الدراجات على مستوى الوطن العربي إلى اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد

الذي سيعقد يوم 11يوليو الجاري.