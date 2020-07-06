الفجيرة يبدأ الفحص الطبي ويبحث عن مدرب جديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

دشّن نادي الفجيرة إجراءات الفحص الطبي للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني والإداري، تمهيداً للعودة إلى التدريبات يوم 11 يوليو الجاري، في الوقت الذي لا تزال شركة الكرة بالفجيرة تدرس عدداً من السير الذاتية لأكثر من مدرب، بعد استبعاد فكرة التعاقد مع اليوناني كونتيس الذي جدد عقده مع حتا بعد أن كان مرشحاً بقوة لتولي قيادة الذئاب في الموسم الجديد، وكانت بعض المصادر قد كشفت عن دخول الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس السابق، الى جانب الصربي جوران على خط التفاوض.

على خط آخر، ثمنت شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، توجيهات الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي، التي أثمرت حصول الشركة على ترخيص الأندية المحترفة للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد إعلان رابطة دوري المحترفين مؤخراً عن الاندية التي استوفت كافة الشروط للموسم الجديد.