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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 5 يوليو 2020 العديد من الأخبار المهمة و أبرزها ،الإسماعيلى يشترط الحصول على 2 مليون دولار لتسويق عبد الرحمن مجدى خارجيًا، اتحاد الكرة : VAR يقلل فرص تواجد الحكام الأجانب في الدوري .

الإسماعيلى يشترط الحصول على 2 مليون دولار لتسويق عبد الرحمن مجدى خارجيًا

حدد مسئولو نادى الإسماعيلى شروطهم، من أجل الموافقة على تسويق عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول خارجيًا، وذلك بعد أن تلقى اللاعب عروض للإحتراف الخارجى، من بينها قضاء فترة معايشة مع فريق أياكس أمستردام الهولندى، وذلك عن طريق وكيل أحد شركات التسويق الأجنبية، والتى اهتمت بتسويق لاعب الدراويش بعد متابعته بشكل جيد، وأثبت عبد الرحمن إنه صاحب موهبة كبيرة تؤهله للاعب فى الدوريات الأوروبيىة.

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الأهلي يتلقى عرضاً من إنبي لتجديد استعارة شريف مقابل 3 ملايين جنيه

تلقت إدارة النادي الأهلي عرضاً من نظيرتها في انبي لتجديد استعارة محمد شريف جناح الفريق الأحمر المعار للفريق البترولي حتى نهاية الموسم لمدة موسم إضافي، بعد إعلان حلمي طولان المدير الفني لانبي رغبته في بقاء اللاعب نظراً للحاجة الشديدة لخدماته، وقدم محمد شريف مستوى استثنائي مع انبي هذا الموسم قبل توقف المسابقات في مصر والعالم بسبب تداعيات فيروس ، في الوقت الذي يتحفظ الأهلي حتى الأن على تجديد استعارة محمد شريف في ظل رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في استعادة الجناح الشاب لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد.

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اتحاد الكرة يُقلص عدد الأفراد المسموح لهم بإجراء المسحة الثالثة فى كل نادٍ

 

استقر مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على تقليص عدد الأفراد المسموح لهم بالخضوع لإجراء المسحة الطبية الثالثة للكشف عن فيرس كورونا "كوفيد 19" فى كل نادى من أندية الدورى الممتاز، وذلك فى إطار تقليل النفقات خاصة وأن المسحات الطبية تكبد خزينة الجبلاية أموال باهظة.

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اتحاد الكرة : VAR يقلل فرص تواجد الحكام الأجانب في الدوري

كشف مسئولو  اتحاد الكرة أن تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR  في سيقلل من فرص استعانة الأندية بحكام أجانب ، خلال الفترة المقبلة ، في حالة طلبهم ذلك ، مضيفا ًأن هناك العديد من الدول التي لا تطبق تقنية حكم الفيديو var  وبالتالي الإستعانة بحكام أجانب سيكون من الدول القليلة التي تطبق تقنية حكم الـVAR  مثل إنجلترا و إسبانيا و إيطاليا.

 

الزمالك يرسل 165 ألف دولار لجهاز جروس بعد حكم الفيفا

أرسلت إدارة نادى الزمالك 165 ألف دولار لجهاز السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق للفريق، بعد حصول جهاز المدرب السويسرى على حكم بأحقية معاونى السويسرى كريستيان جروس فى تلك المستحقات من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ليرفض نادى الزمالك الطعن على الحكم ويرسل القيمة المالية لاستحقاق جهاز جروس لتلك القيمة.

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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