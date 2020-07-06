شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 5/ 7/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد الموافق 5/ 7/ 2020 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها، اتحاد الكرة يُقلص عدد الأفراد المسموح لهم بإجراء المسحة الثالثة فى كل نادٍ، ولجنة التخطيط بالأهلي للخطيب: "أزارو لازم يرجع.. وميمشيش تاني"، والزمالك يطلب من الرجاء إعادة أحداد بسبب بند 30 يونيو.

اتحاد الكرة يُقلص عدد الأفراد المسموح لهم بإجراء المسحة الثالثة فى كل نادٍ

استقر مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على تقليص عدد الأفراد المسموح لهم بالخضوع لإجراء المسحة الطبية الثالثة للكشف عن فيرس كورونا "كوفيد 19" فى كل نادى من أندية الدورى الممتاز، وذلك فى إطار تقليل النفقات خاصة وأن المسحات الطبية تكبد خزينة الجبلاية أموال باهظة. خضع اليوم الأحد، لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، والجهاز الفنى والإدارى لإجراء المسحة الطبية الثالثة، للتأكد من عدم إصابة أى منهم بفيرس كورونا، حيث كانت أثبتت المسحة الثانية إصابة أحد اللاعبين بالفيروس، وتم تعطيل التدريبات الجماعية لمدة يومين بسبب ظهور تلك الحالة، قبل أن يعود الفريق لاستئناف مرانه الجماعى بشكل طبيعى وأجرى اليوم المسحة الثالثة. الإسماعيلى يشترط الحصول على 2 مليون دولار لتسويق عبد الرحمن مجدى خارجيًا حدد مسئولو نادى الإسماعيلى شروطهم، من أجل الموافقة على تسويق عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول خارجيًا، وذلك بعد أن تلقى اللاعب عروض للإحتراف الخارجى، من بينها قضاء فترة معايشة مع فريق أياكس أمستردام الهولندى، وذلك عن طريق وكيل أحد شركات التسويق الأجنبية، والتى اهتمت بتسويق لاعب الدراويش بعد متابعته بشكل جيد، وأثبت عبد الرحمن إنه صاحب موهبة كبيرة تؤهله للاعب فى الدوريات الأوروبيىة. خضوع لاعبى دجلة والجهاز الفنى للمسحة الطبية الثالثة

كارتيرون يطلب تقرير كامل عن كل لاعب بالزمالك قبل خوض التدريبات الجماعية طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز المعاون اعداد ملف كامل عن حالة كل لاعب وعرضه عليه قبل خوض الفريق التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الرجاء في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل، وطلب كارتيرون أن يشمل الملف نتيجة القياسات البدنية والطبية التي خضع لها اللاعبون علي مدار الأيام الجارية

قرر إتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر تحديد موعد استكمال مباريات دورى المحترفين للكبار خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد التراجع عن قرار الغاء أى مسابقة هذا الموسم وفقا لرؤية القيادة السياسية، وشهدت الأيام الماضية موافقة أندية المحترفين على قرار إلغاء المسابقة بإستثناء الأهلى و بدء منافسة جديدة خلال شهر أغسطس القادم قبل صدو بيان من وزارة الشباب والرياضة بشأن استكمال جميع المسابقات.

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كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR في الدوري المصري سيقلل من فرص استعانة الأندية بحكام أجانب ، خلال الفترة المقبلة ، في حالة طلبهم ذلك ، مضيفا ًأن هناك العديد من الدول التي لا تطبق تقنية حكم الفيديو var وبالتالي الإستعانة بحكام أجانب سيكون من الدول القليلة التي تطبق تقنية حكم الـVAR مثل إنجلترا و إسبانيا و إيطاليا.

فيديو.. لاعبو الزمالك يخضعون لقياسات طبية فى إحدى المستشفيات الخاصة

خضع عدد من لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لقياسات طبية فى إحدى المستشفيات الخاصة، تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة، تمهيداً للعودة إلى تدريبات القلعة البيضاء، وحدد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، نهاية الأسبوع الجارى موعدًا لانطلاق المعسكر المغلق الخاص بالفريق، المقرر إقامته فى مدينة برج العرب، حيث سيدخل الفريق معسكره أحد يومى الخميس أو الجمعة المقبلين، استعداداً لعودة المنافسات الكروية خلال الفترة المقبلة، ويتحدد اليوم النهائى لدخول المعسكر وفقًا لنتائج المسحة الثانية الخاصة بفيروس كورونا؛ التى سيجريها الفريق بعد غد، الثلاثاء، فى مقر النادى. لجنة التخطيط بالأهلي للخطيب: "أزارو لازم يرجع.. وميمشيش تاني" نصحت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى محمود الخطيب، رئيس النادى، باستعادة وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الاتفاق السعودى وعدم تجديد إعارته أو بيعه عقب نهاية الإعارة بنهاية الموسم الجارى، وأكدت اللجنة التى يترأسها محسن صالح أن أزارو صاحب قدرات جيدة ولابد من استثمارها والإبقاء عليه مع الفريق الموسم المقبل، وقال رئيس لجنة التخطيط لرئيس النادى إنه من الأفضل عودة أزارو.

الزمالك يرسل 165 ألف دولار لجهاز جروس بعد حكم الفيفا

أرسلت إدارة نادى الزمالك 165 ألف دولار لجهاز السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق للفريق، بعد حصول جهاز المدرب السويسرى على حكم بأحقية معاونى السويسرى كريستيان جروس فى تلك المستحقات من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ليرفض نادى الزمالك الطعن على الحكم ويرسل القيمة المالية لاستحقاق جهاز جروس لتلك القيمة.

رسمياً.. الأهلي يشكو النجم والصفاقسى للكاف ويطالب بمنعهما من القيد

قدّم النادي الأهلي شكوى رسمية ضد ناديي النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب تقاعس بطلى تونس عن تسديد مستحقات الأهلي المُتأخرة، وأكد الأهلي فى شكواه الرسمية أنه خاطب النجم الساحلي والصفاقسي بشكل رسمي طوال الفترة الماضية من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة منذ فترة طويلة لكنهما لم يلتزما بالسداد ، وأوضح الأهلي أنه أرسل شكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية وحصل على حكم ضد الصفاقسي وبصدد الحصول على حكم ضد النجم الساحلي بعدما تأكدت المحكمة الرياضية الدولية أن الأهلي لديه الحق في الحصول على هذا المبالغ.

الزمالك يطلب من الرجاء إعادة أحداد بسبب بند 30 يونيو