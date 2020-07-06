شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: عبد الرحمن مجدي مطلوب في القطبين ومتبقي في عقده 3 مواسم مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال محمد حلمي، وكيل اللاعب عبد الرحمن مجدي، نجم نادي الإسماعيلي، إن اللاعب تلقى مفاوضات من ناديي الأهلي والزمالك مشددا في تصريحات تليفزيونية : "اللاعب تلقى عروض عديدة أبرزها من القطبين وأحدهم يدخل بشكل جدي والآخر يحاول التواصل لاتفاق ومفاوضاته غير جادة" مؤكدا أن اللاعب جدد مع نادي الإسماعيلي لمدة 3 مواسم مقبلة" .

وأضاف حلمى أن اللاعب تلقى أكثر من عرض أوروبي وخليجي طوال الفترة الماضية بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي، كاشفا أن اللاعب تلقى عرضين من هولندا أبرزها أياكس أمستردام".

وتابع حلمي: "أياكس أمستردام الهولندي طلب من الإسماعيلي خضوع عبد الرحمن مجدي لفترة معايشة بمقابل مادي" .

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واشترط الإسماعيلى على وكيل شركة التسويق الأجنبية، أن يكون العرض الذى يتلقاه اللاعب لا يقل عن 2 مليون دولار من أجل الموافقة على رحيله، خاصة وإنه يعد من الأعمدة الأساسية للفريق، إلا أن العروض التى يمتلكها وكيل شركة التسويق أقل من تلك القيمة، ومن المنتظر أن يصل الطرفان لحل وسط، حيث أن اللاعب مازال مرتبطًا بعقد سارى مع الإسماعيلى، ولا يحق له الرحيل بدون موافقتهم.