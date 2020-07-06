شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نية الإبقاء على أزارو.. هؤلاء هم الخاسرون من عودة القناص المغربي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق للقاهرة لعقد جلسة خاصة معه بمجرد عودة الأخير من بلاده من أجل التحدث معه في ملف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الإتفاق السعودي بعدما أوصت لجنة التخطيط للمرة بالأهلي بالأبقاء على اللاعب وعدم تجديد إعارته أو بيعه لأي نادً بإعتباره صاحب قدرات هجومية لا غني عنها ويحتاجها الفريق.

ويرغب الخطيب في التحدث مع فايلر الذي سيعود للقاهرة بعد غد ، الأثنين، بعد قضاء إجازة قاربت على الـ25 يوماً في بلاده من أجل إقناعه بفكرة بقاء أزارو والإعتماد عليه في الموسم المقبل لاسيما وأن النادي لن يستطيع ضم مهاجم محلي أو أجنبي خلال ميركاتو الصيف الحالي .

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وناقشت لجنة التخطيط للكرة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها، زكريا ناصف وخالد بيبو، مع الخطيب مصير أزارو في ظل العروض التى تلقاها اللاعب مؤخراً.

وأكدت اللجنة لرئيس الأهلي أنه سيكون من غير المنطقي بيع أزارو والبحث عن مهاجم أخر سيحتاج فترة طويلة للتأقلم والإنسجام مع الفريق بعكس الحال مع المهاجم المغربي الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الفريق وسبق له حصد لقب هداف الدوري الموسم قبل الماضي وأمام هذه الرؤية قرر الخطيب عقد جلسة مع فايلر لإقناعه بالإبقاء على المهاجم المغربي وتجديد عقده الذى ينتهي مع النادي بنهاية الموسم المقبل.

لمعرفة الخاسرين من عودة أزارو للأهلي .. من هنا