شكرا لقرائتكم خبر عن حل الجهاز الفني لمنتخب مصر للكاراتيه للناشئين والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - . أصدر اتحاد الكاراتيه بيانا بهذا الشأن حيث أكد أنه بناء على قرار الاتحاد الدولي للعبة بتأجيل جميع البطولات خلال الموسم الحالي بسبب تداعيات جائحة كورونا والتي أدت إلى تأجيل بطولة العالم للكبار بدبي إلى نوفمبر 2021 وبطولة العالم للشباب والناشئين إلى عام 2022 وما يترتب على ذلك من اختلاف الأعمار السنية المحددة في قطاعي الشباب والناشئين، فإنه تم اتخاذ قرار بحل الأجهزة الفنية لعدم وجود نشاط دولي للمنتخبات خلال هذا العام.

وأضاف الاتحاد في بيانه أنه كان حريصا منذ بداية الأمر على تجميع وتدريب جميع الأبطال "أون لاين" عن طريق برنامج زووم لحين عودة النشاط الفعلي لبدء التدريبات وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الفعلية لذلك من أول شهر مارس الماضي وزيادة عدد الأبطال المشاركين في التدريبات بعد ذلك حرصا من الاتحاد على المحافظة على أكبر عدد ممكن من الأبطال لممارسة النشاط.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن أعمار لاعبي المنتخب الأولمبي للشباب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام بدكار السنغالية عام 2022 تتطابق مع شروط السن لبطولة العالم التي ستقام عام 2022 بتركيا.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أنه فور وصول الأجندة الدولية من الاتحاد الدولي والتي سيتم خلالها تحديد مواعيد البطولات الدولية القادمة، فإنه سيتم تحديد جدول بمواعيد تجارب منتخبنا الوطني والتي على أساسها يتم تشكيل الأجهزة الفنية للفرق القومية. وفيما يتعلق بتجمع المنتخبات للتدريب والعناصر التي ستخوض تدريباتها بالمركز الأولمبي بالمعادي من اللاعبين المرشحين للمشاركة في أولمبياد طوكيو العام المقبل، اتخذ اتحاد الكاراتيه قرارا بأن يكون تدريبهم مفتوحا حتى لا يتعارض ذلك مع قرار اللجنة الأولمبية بعمل مسحتين لجميع اللاعبين قبل الدخول في معسكر مغلق لمدة 15 يوما يخرج بعدها اللاعبون وقبل العودة للتدريبات يتم عمل مسحة أخرى لهم، ومن ثم فإن هذه الشروط لا تتناسب مع اللاعبين نظرا لطبيعة العمل الخاصة بكل منهم، فقد تقرر أن يكون المعسكر مفتوحا.