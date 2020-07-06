شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف الخليج 365 : الأهلي رصد 75 مليون جنيه لضم رمضان وطاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي محمد شبانة في لايف الخليج 365 أن إدارة الأهلي رصدت مبلغ 75 مليون جنيه لشراء طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب والابقاء على رمضان صبحي في الموسم الجديد بشراؤه من ناديه الأصلي هيدرسيفيلد بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

وأكد محمد شبانة في لايف الخليج 365 أن الأهلي رصد مبلغ 3 ملايين دولار أي ما يعادل 50 مليون جنيه لانهاء صفقة رمضان صبحي فيما يصر ناديه حتي هذه اللحظة على تقاضي 5 ملايين دولار للاستغناء عن الجناح الدولي.

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وأضاف شبانة أن الأهلي يرصد مبلغ 25 مليون جنيه لشراء طاهر محمد من المقاولون رغم ان العرض الاول لشرائه توقف عند 18 مليون جنيه، الا ان هناك مرونة لرفع العرض ل25 مليون جنيه خلال الأيام القادمة، بينما لازالت ادارة المقاولون العرب تصر على تقاضي مبلغ 40 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات طاهر للأهلي.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.