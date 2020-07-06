شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف الخليج 365: "اجتماعات موناكو" تحسم انضمام موليكا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف الخليج 365 أن نيكولاس موريلي وكيل أعمال جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي يعقد حاليا عدة اجتماعات مع مسئولي أندية فرنسية لبحث طلباتهم لشراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في الوقت الذي عقد وكيل موليكا اجتماع بالفيديو مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي بعد دخول الأخير في مفاوضات مكثفة لضم اللاعب.

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وأكد شبانة في لايف الخليج 365 أن الأهلي يرصد مبلغ 2 مليون دولار لشراء موليكا فيما تم اغراء وكيله بحصول موليكا على مبلغ 800 ألف دولار سنويا حال انتقاله للأهلي، وأضاف شبانة في لايف الخليج 365 أن موريلي يقارن حاليا بين العروض الأوربية وعرض الأهلي لضم موليكا وإن كان عرض الإدارة الحمراء هو الأكبر ولكن تتبقى مشكلة وحيدة وهي رفض رئيس مازيمبي حتي الآن بيع موليكا للأهلي لأنه يعتبر الفريق الأحمر هو المنافس الأهم له على بطولة دوري أبطال أفريقيا وبالتالي فهو يرفض تدعيمه بصفقات قوية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.