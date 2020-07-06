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صور.. بيراميدز يتدرب على السرعة ودقة التصويب استعدادًا لعودة الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض اليوم الأحد، الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز تحت قيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش تدريباته الجماعية، تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار استعدادات الفريق السماوى لاستئناف مسابقة الدورى العام، المقرر عودتها يوم 7 أغسطس الجاري، لاسيما وأن الفريق كان حصل على راحة سلبية يومى الخميس والجمعة الماضيين، ثم عادوا للتدريبات الجماعية من جديد أمس السبت.

وحرص أنتى تشاتشيتش على منح اللاعبين حصة تدريبية خلال مران اليوم عن كيفية التحرك السريع بالكرة وبدون كرة، مع الدخول فى سباقات سرعة بين اللاعبين وبعضها، ثم التصويب الدقيق على المرمى، وذلك فى إطار خطة الجهاز الفنى لإستعادة اللاعبين حساسية المباريات بشكل تدريجى.

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ومن المنتظر أن يًجرى لاعبو بيراميدز والجهاز الفنى والإدارى مسحة طبية ثالثة خلال الأسبوع الجارى من أجل التأكد من سلامة جميع اللاعبين وعدم إصابة أى منهما بفيروس .

وكان بيراميدز مدد تعاقده مع المدافع على جبر لمدة عامين إضافيين ليستمر بموجبه فى صفوف بيراميدز حتى عام 2024، بعدما كان عقده السابق ينتهى فى عام 2022، يأتى ذلك لما سبق وأشار إليه ”الخليج 365” فى إطار خطة النادى لتخفيض عقود كل من عمر جابر وعلى جبر وأحمد الشناوى، حيث إنهم من أعلى العقود فى صفوف الفريق ووقع على جبر عقده الجديد مع بيراميدز فى حضور هانى سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادي، ليبقى المدافع الأساسى فى صفوف فريق الكرة لأربع سنوات مقبلة.

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أوضح عمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادى أن على جبر كان عقده القديم ينتهى عام 2022 ووقع عقدا جديدا يبقى بموجبه لموسمين إضافيين ويصبح مستمرا فى النادى حتى عام 2024، على غرار ما حدث مع عمر جابر الذى وقع مؤخرا على عقده الجديد والذى يستمر بموجبه لعام 2024، فى إطار حرص إدارة بيراميدز على تجديد عقود العناصر الأساسية بالفريق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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