ليفربول يعود لدرب الانتصارات بثنائية في شباك أستون فيلا

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تغلب ليفربول على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
وسجل هدفي ليفربول السنغالي ساديو ماني وكورتيس جونز في الدقيقتين 71 و89 على التوالي.
وهذا الفوز هو الأول للريدز بعد تتويجه رسميا في الجولة قبل الماضية بلقب الدوري الغائب من خزائنه منذ 30 عاما، حيث مني بهزيمة ثقيلة الجولة الماضية برباعية نظيفة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين.
ورفع ليفربول رصيده إلى 89 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق المسابقة.
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