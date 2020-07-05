الامارات | شباب الأهلي يرسل شكوى تكميلية إلى لجنة الانضباط

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يرسل شكوى تكميلية إلى لجنة الانضباط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر في شباب الأهلي لـ«الإمارات اليوم» أن النادي أرسل شكوى تكميلية إلى لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، وذلك عقب قرار اللجنة أول من أمس، الخاص بمنح كلّ من اتحاد الكرة ورابطة المحترفين مهلة حتى بعد غدٍ للرد على شكوى شباب الأهلي ضد قرار إلغاء الدوري، على أن تعقد اللجنة جلسة أخرى يوم الخميس المقبل للنظر في الشكوى، بعد تلقيها رد اتحاد الكرة والرابطة.

وقال المصدر إن الاجتماع الأول الخاص بلجنة الانضباط، الذي قررت تأجيله بسبب انتهاء المدة القانونية للجنة، كان من المفترض أن تنظر خلاله الشكوى المبدئية التي أرسلها النادي للحفاظ على حقوقه خلال 48 ساعة من حدوث الأزمة الخاصة بإلغاء الدوري بعد التصويت الذي دعت إليه رابطة المحترفين، وأسهم في عدم تتويج شباب الأهلي بلقب الدوري، أو استكمال المسابقة.

وأوضح: «شباب الأهلي أعاد صياغة الشكوى التي تقدم بها، وذكر فيها التفاصيل كافة بالأخطاء القانونية التي ارتكبتها رابطة المحترفين من خلال القرار الذي اتخذته حتى تكون أكثر وضوحاً وشمولاً ليتم النظر فيها يوم الخميس المقبل، إلى جانب الرد الذي سيقوم كل من رابطة المحترفين واتحاد الكرة بإرساله إلى لجنة الانضباط».

وأشار إلى أن شباب الأهلي في شكواه لم يطلب تتويجه بطلاً للدوري، وأن تركيزه في الشكوى ينصب على الأخطاء القانونية التي ارتكبتها رابطة المحترفين، وأبدى شباب الأهلي ارتياحه لقرار لجنة الانضباط بمنح مهلة لاتحاد الكرة والرابطة للرد على شكوى النادي، وهو ما يؤكد أن القضية تسير في طريقها الصحيح.

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وأضاف: «لا نطالب بأكثر من تطبيق القوانين واللوائح الموجودة في رابطة المحترفين، واتحاد الكرة، خصوصاً أن الرابطة وجهت الدعوة إلى عقد جمعية عمومية، وقيام الأندية بالتصويت على قرار تتويج شباب الأهلي باللقب من عدمه، وهي الدعوة التي تعد غير قانونية، وأسهمت في منح الأندية اتخاذ قرار ليس من حقها بتحديد هوية البطل من عدمه، رغم أن هذه الأندية منافس أساسي لشباب الأهلي في مسابقة الدوري».

وأشار إلى أن شكوى شباب الأهلي في هيئة التحكيم الرياضي قائمة، وأن النادي يترقب الرد على الشكوى، موضحاً: «اللجوء إلى هيئة التحكيم الرياضي خطوة طبيعية أيضاً للحفاظ على حقوق النادي في التتويج بلقب الدوري، بعدما تم التأكد من إلغاء المسابقة، إذ إن النادي يطرق السبل كافة التي تحافظ له على حقوقه».

• شكوى هيئة التحكيم الرياضي قائمة، والنادي يترقب الرد.

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