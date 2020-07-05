شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثهامبتون يلحق بالسيتي خسارة مفاجأة في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألحق ساوثهامبتون خسارة مفاجئة بضيفه مانشستر سيتي 1-0 مساء الأحد، ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل تشي أدامز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16. بهذه النتيجة، تجمد رصيد السيتي عند النقطة 66 نقطة، بفارق 23 نقطة عن البطل المتوج حديثا ليفربول، فيما تقدم ساوثهامبتون إلى المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 75,253

تعافي 20,726

وفيات 3,343

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