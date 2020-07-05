شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر: لم أرفض عرض البرتغال..تركيزي حالياً مع سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار لنادي سموحة، رفضه عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي.

وقال ناصر ماهر عبر حسابه الرسمي على (انستجرام): «للتوضيح فقط، كل ما قيل عن رفضي عرض البرتغال ليس صحيحا لم أتخذ أي قرار حتى الآن«.

وتابع: «تركيزي الفترة الحالية على استكمال مباريات الدوري الممتاز مع سموحة بصورة جيدة، وبعدها سأتخذ قراري شكرا لكم وأتمنى دعمكم».

كان أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أعلن عن رفض ناصر ماهر لعرض ناسيونال ماديرا البرتغالي.

ويلعب في نفس مركز صالح جمعة عدد كبير من لاعبي الأهلي وهم صالح جمعة ومحمد مجدي قفشة ومحمد محمود العائد من الإصابة.

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