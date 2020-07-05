شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لمحمد صلاح فى الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق محمد صلاح، رقمًا قياسيًا جديداً اليوم أمام أستون فيلا رغم عدم تسجيله أهدافاً، بعدما فاز ليفربول بهدفين دون رد عن طريق ساديو ماني وكورتيس جونز، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع محمد صلاح الهدف الثاني للشاب كورتيس جونز، وبات محمد صلاح أسرع لاعب غير إنجليزي يساهم في 100 هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز، وثانى أسرع لاعب بعد آلان شيرر الإنجليزي بصناعته هدف اليوم.

وشارك محمد صلاح في 116 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم في 100 هدف، حيث سجل 73 هدفا في الدوري الإنجليزي، وصنع 27 هدفًا حتى الآن.