شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: مفاجأه مدوية للجماهير البيضاء في قناه الزمالك الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على صفحته على موقع فيس بوك تعليقاً أعلن من خلاله عن مفاجأة تنتظر جماهير الزمالك الخميس المقبل.
وكتب منصور عبر فيس بوك:«يكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن مفاجأه مدوية للجماهير البيضاء في قناه الزمالك في الحادية عشرة مساء الخميس المقبل».
كان منصور، قد اتخذ قراراً أثار حفيظة عدد من جماهير الزمالك وهو حذف اسم حسن شحاتة المدير الفنى التاريخي لمنتخب مصر ونجم نادي الزمالك من احدى حدائق النادي بحجة أنه لا يستحق هذا التكريم على حد قوله.
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