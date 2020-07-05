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بهدف وحيد ليجانيس يفوز على إسبانيول في الدوري الإسباني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

تغلب ليجانيس على مضيفه إسبانيول بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني

 

ويدين لجانيس بفوزه في مباراة اليوم للاعبه جوناثان سيلفا الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 53 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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ورفع ليجانيس رصيده إلى 28 نقطة في المركز قبل الأخير موسعا الفارق مع اسبانيول صاحب المركز الأخير إلى أربع نقاط ليدنو اسبانيول خطوة جديدة من الهبوط رسميا لدوري الدرجة الثانية.

 

وشهدت الدقيقة 88 من المباراة طرد جوناثان كاييري لاعب اسبانيول.

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