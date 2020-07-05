شكرا لقرائتكم بيراميدز يخوض تدريبات مكثفة اليوم بملعب الدفاع الجوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض اليوم الأحد، الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز تحت قيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش تدريباته الجماعية، تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار استعدادات الفريق السماوى لاستئناف مسابقة الدورى العام، المقرر عودتها يوم 7 أغسطس الجاري، لاسيما وأن الفريق كان حصل على راحة سلبية يومى الخميس والجمعة الماضيين، ثم عادوا للتدريبات الجماعية من جديد أمس السبت.

وحرص أنتى تشاتشيتش على منح اللاعبين حصة تدريبية خلال مران اليوم عن كيفية التحرك السريع بالكرة وبدون كرة، مع الدخول فى سباقات سرعة بين اللاعبين وبعضها، ثم التصويب الدقيق على المرمى، وذلك فى إطار خطة الجهاز الفنى لإستعادة اللاعبين حساسية المباريات بشكل تدريجى.