شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: أرسلنا خطابا رسميا للرجاء لاستعادة أحداد وكارتيرون يرغب في عودته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن فريقه أرسل خطابا رسميا لنادى الرجاء بإعادة حميد احداد لعدم تفعليهم بند الشراء النهائي، مؤكدا أن الرجاء لم يُفعل بند أحقية الشراء لأحداد ولم يطلب مد الإعارة لنهاية الموسم، فخاطبناهم من أجل ذلك.

وشدد أمير مرتضى، على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق في استعادة حميد أحداد كونه يري انه سيندمج مع بن شرقي وساسي وأوناجم وسيفيد الفريق كثيرا خلال الموسم المقبل.

كشف أمير مرتضى منصور ، عن سبب اعتذار سامي الشيشيني عن منصب لمدرب المساعد في الجهاز الفني للزمالك مؤخرا موضحا نها ظروف خاصة به .

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وأضاف المشرف العام على الكرة في نادى الزمالك ، أن وفاة محمد صيام صديق الشيشيني تسبب له في اكتئاب ورفض العمل في الزمالك لانه مكئتب ، وكارتيرون حر في اختياره ورحب بالأسماء من جيل الوسط واختار أحمد عبد الرؤوف بديلا للشيشيني وله مطلق الحرية في اخيتار مدرب مساعد له سواء مصري أو أجنبي ، مؤكدا أن جهاز كارتيرون اكتمل بوجود أحمد عبد الرؤوف في منصب المدرب المساعد