شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يختتم معسكر حكام النخبة تحت اشراف الاتحاد الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنه الحكام معسكر حكام النخبة تحت اشراف الاتحاد الدولي، وأقيم المعسكر خلال الفترة من 1 الي 4 يوليو، بمشاركة 31 حكما ما بين دولي ومرشح للشارة الدولية، و43 حكما للدرجة الأولى.

حاضر في المعسكر المحاضر الدولي وعضو لجنه حكام افريقيا عصام عبد الفتاح و تواجد كلا من محمد منصور و فريد سلطان مسئولي IT Support و ايضا الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، و عزب حجاج مدير إدارة الحكام بلجنة الحكام الرئيسية.

وأشاد عصام عبد الفتاح بجهود اللجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني و القائم بأعمال المدير التنفيذي وليد العطار علي الجهد المبذول ضمن الاستعدادات لاستئناف النشاط الكروي.

وكان مسئولو اتحاد الكرة كشفوا أن تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR في الدوري المصري سيقلل من فرص استعانة الأندية بحكام أجانب ، خلال الفترة المقبلة ، في حالة طلبهم ذلك ، مضيفا ًأن هناك العديد من الدول التي لا تطبق تقنية حكم الفيديو var وبالتالي الإستعانة بحكام أجانب سيكون من الدول القليلة التي تطبق تقنية حكم الـVAR مثل إنجلترا و إسبانيا و إيطاليا.

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كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن قرار استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي و الزمالك في الدوري قرار قديم من الستعينيات ، أصدره رئيس مجلس الوزراء وقتها كمال الجنزوري بعد أزمة في مباراة القمة والتي أدارها الحكم المصري وقتها قدري عبد العظيم.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن الكلام الآن سابق لأوانه عن استقدام حكام أجانب من عدمه و الاتحاد و الأندية يساندان الحكم المصري في التوقيت الحالي ولا يوجد تفكير كما هو الحال في كل موسم بعدم الإستعانة بحكام أجانب إلا في مباراة القطبين فقط .

أضاف مسئولو اتحاد الكرة أن الحديث عن استقدام حكام أجانب لباقي الفرق في حالة طلبهم ذلك لم يتم التطرق إليه ولكن القرار الوحيد حتى الآن والمتعارف عليه هو إسناد مباراة الأهلي و الزمالك فقط لحكام أجانب و في حالة وجود متسع لتعيين حكام مصريين سنقوم بذلك كما تم في السنوات الأخيرة بإسناد القمة مرة للحكم الدولي إبراهيم نور الدين و أخري للحكم الدولي محمد الحنفي ، ولكل حدث حديث وننتظر مستوي الحكام في المباريات التي ستستأنف في 7 أغسطس المقبل.

كان اتحاد الكرة قد أعلن عن إعلان جدول الدوري على مرحلتين ، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، و المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.