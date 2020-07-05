شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: عضوية نادي الزمالك الجديدة ستكون 250 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الزيادة المرتقبة في عضوية النادي الجديدة والتى كان مقررا لها بداية يوليو الجاري وتم مدها لمدة 5 أيام قائلا: "عضوية نادي الزمالك ستكون 250 ألف جنيه والتفعيل بعد خمسة أيام"

وتابع مرتضى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي طارق يحيي على فضائية الزمالك، اليوم الأحد: "سيتم الغاء العضوية لمن لا يسدد الاشتراكات خلال خمسة أيام، ولن يتم تجديد أي عضوية عليها مستحقات وأقساط متأخرة.

وأردف رئيس الزمالك، أن النادي يوفر سرعة استخراج الكارنيهات موجها الدعوة للأعضاء بالتواجد في حدائق النادي وسيصلهم الكارنيهات دون مشقة أو تعب.

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ويكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن مفاجأه مدوية للجماهير البيضاء في قناه الزمالك فى الحادية عشرة مساء الخميس المقبل.

خضع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لقياسات طبية وفحوصات بأحدى المستشفيات الخاصة بمدينه ٦ أكتوبر تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي ومعه معاونيه ابراهيم عنبة و محمد الششتاوي .

حيث خضع محمد حسن ومحمود عبدالعزيز ومحمد عبدالشافي وحازم إمام ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وعمر السعيد ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالسلام، للقياسات على مدار اليوم على أن يقوم باقي اللاعبين بخوض القياسات غداً.