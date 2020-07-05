شبانة: وكيل جاكسون موليكا يتفاوض حاليا مع أندية فرنسية

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جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف اليوم السابع أن نيكولاس موريلي وكيل أعمال جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي يعقد حاليا عدة اجتماعات مع مسئولي أندية فرنسية لبحث طلباتهم لشراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في الوقت الذي عقد وكيل موليكا اجتماع بالفيديو مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي بعد دخول الأخير في مفاوضات مكثفة لضم اللاعب. لمتابعة لايف شبانه Advertisements وأكد شبانة في لايف اليوم السابع أن الأهلي يرصد مبلغ 2 مليون دولار لشراء موليكا فيما تم اغراء وكيله بحصول موليكا على مبلغ 800 الف دولار سنويا حال انتقاله للأهلي، وأضاف شبانة في لايف اليوم السابع أن موريلي يقارن حاليا بين العروض الأوربية وعرض الأهلي لضم موليكا وان كان عرض الإدارة الحمراء هو الأكبر ولكن تتبقى مشكلة وحيدة وهي رفض رئيس مازيمبي حتي الآن بيع موليكا للأهلي لانه يعتبر الفريق الأحمر هو المنافس الأهم له على بطولة دوري ابطال افريقيا وبالتالي فهو يرفض تدعيمه بصفقات قوية.

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