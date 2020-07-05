أمير مرتضى منصور: كارتيرون اختار أحمد عبد الرؤوف لخلافة الشيشيني

جدة - عمرو شويل كشف أمير مرتضى منصور ، المشرف العام على الكرة في نادى الزمالك"، عن سبب اعتذار سامي الشيشيني عن منصب لمدرب المساعد في الجهاز الفني للزمالك مؤخرا موضحا نها ظروف خاصة به ، وأضاف المشرف العام على الكرة في نادى الزمالك مع الاعلامى إبراهيم فايق، برنامج جمهور التالتة ، على قناة on time sport أن وفاة محمد صيام صديق الشيشيني تسبب له في اكتئاب ورفض العمل في الزمالك لأنه مكئتب، وكارتيرون حر في اختياره ورحب بالأسماء من جيل الوسط واختار أحمد عبد الرؤوف بديلا للشيشيني وله مطلق الحرية في اخيتار مدرب مساعد له سواء مصري أو أجنبي، مؤكدا أن جهاز كارتيرون اكتمل بوجود أحمد عبد الرؤوف في منصب المدرب المساعد.

وقال أمير مرتضى منصور, المشرف العام على الكرة في نادى الزمالك، حسمنا صفقتين من ضمن 5 صفقات بشكل نهائي وتم التعاقد معهما بموافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني مضيفا من البداية اتفقت مع كارتيرون منذ فترة على احتياجات الزمالك من الصفقات وحسمنا صفقتين بشكل نهائي واتفقنا مع 3 لاعبين اخرين وننتظر رأى الخواجة فيهم ، مضيفا أتممنا ضم صفتين من أصل 5 صفقات الموسم الجديد وكارتيرون لم يحسم قراره بشأن الثلاثة الاخرين

وواصل أمير حديثه قائلا: "استفدنا من جميع صفقات الزمالك العشرة في الصيف الماضي بنسبة 80% ، ونحاول أن يكون التدعيم في مركز او مركزين ، حيث يري كارتيرون أن الوقت مازل مبكرا لحسم ملف المعارين لان الزمالك يحاول الحفاظ على القوام الأساسي للفريق غير أن أزمة كورونا تسببت في إعادة تقييم العديد من اللاعبين من الرحيل عن الفريق بناء على رغبة كارتيرون".

وتابع، "نحاول أن نكون جاهزين لأي شيء قد يبلغنا به مجلس الإدارة، نستعد حاليا لدوري الأبطال"، مضيفا نحاول كذلك الحفاظ على القوام الأساسي للفريق ومضنا 5 صفقات أدنى.

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وطمأن أمير مرتضى منصور، جماهير الفريق على حالة محمد عواد ومصطفى فتحي مؤكدا أن لاعبى الزمالك المصابون بفيروس كورونا معزولين في الوقت الحالي وحالتهما مستقرةقائلا ننتظر المسحة الثانية لمصطفي فتحي لمعرفة حالته بشكل دقيق ولم تظهر عليه اعراض الإصابة مؤكدا أن مسحة مصطفى فتحي وإداري الفريق كانت إيجابية، لا يوجد أعراض لكن الأمر نفسي بشكل أكبر. سيخضع الثنائي لمسحة أخرى بعد 72 ساعة من المسحة الأولى".

وقال إن تأخير نتيجة مسحة كورونا 24 ساعة يلغي تدريبات اللاعبين في اليوم التالي ، مبديا استياء اللاعبين من معرفة نتائج مسحاتهم من الاعلام ومواقع السوشيال ميديا قبل اخبارهم بتلك النتائج.