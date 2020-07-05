شكرا لقرائتكم أمير مرتضى منصور: حسمنا صفقتين من ضمن 5 بشكل نهائي بموافقة كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادى الزمالك، حسمنا صفقتين من ضمن 5 صفقات بشكل نهائي وتم التعاقد معهما بموافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

وأضاف المشرف العام على الكرة في نادى الزمالك مع الاعلامى إبراهيم فايق، ملعب on time sport , قناة on time sport، من البداية اتفقت مع كارتيرون منذ فترة على احتياجات الزمالك من الصفقات وحسمنا صفقتين بشكل نهائي واتفقنا مع 3 لاعبين اخرين وننتظر رأى الخواجة فيهم ، مضيفا أتممنا ضم صفتين من أصل 5 صفقات الموسم الجديد وكارتيرون لم يحسم قراره بشأن الثلاثة الاخرين

وتابع، "استفدنا من جميع صفقات الزمالك العشرة في الصيف الماضي بنسبة 80% ، ونحاول أن يكون التدعيم في مركز أو مركزين ، حيث يري كارتيرون أن الوقت مازل مبكرا لحسم ملف المعارين لان الزمالك يحاول الحفاظ على القوام الأساسي للفريق غير أن أزمة كورونا تسببت في إعادة تقييم العديد من اللاعبين من الرحيل عن الفريق بناء على رغبة كارتيرون".

وواصل، نحاول أن نكون جاهزين لأي شيء قد يبلغنا به مجلس الإدارة، نستعد حاليا لدوري الأبطال، مضيفا نحاول كذلك الحفاظ على قوام الأساسي للفريق ومضنا 5 صفقات أدنى.

وطمئن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادى الزمالك جماهير الفريق على حالة محمد عواد ومصطفى فتحي، مؤكدا أن لاعبى الزمالك المصابون بفيروس كورونا معزولين في الوقت الحالي وحالتهما مستقرة، قائلا: "ننتظر المسحة الثانية لمصطفي فتحي لمعرفة حالته بشكل دقيق ولم تظهر عليه اعراض الإصابة مؤكدا أن مسحة مصطفى فتحي وإداري الفريق كانت إيجابية، لا يوجد أعراض لكن الأمر نفسي بشكل أكبر سيخضع الثنائي لمسحة أخرى بعد 72 ساعة من المسحة الأولى".

Advertisements

وقال إن تأخير نتيجة مسحة كورونا 24 ساعة يلغي تدريبات اللاعبين في اليوم التالي ، مبديا استياء اللاعبين من معرفة نتائج مسحاتهم من الاعلام ومواقع السوشيال ميديا قبل اخبارهم بتلك النتائج.

وتحدث عن استعداد الفريق لعودة النشاط وبطولة إفريقيا، قائلا: إن الزمالك يستعد لعودة النشاط الرياضي بشكل عام وبطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل واضح بغض النظر عن الدوري ، مضيفا ملف استئناف الزمالك لمسابقة الدوري العام يتم مناقشته بين مجلس الإدارة ووزير الشباب والرياضة.

وواصل أمير تصريحاته قائلا: إن معسكر الزمالك سيبدأ الخميس وربما يتأخر ليوم الجمعة حسب نتائج المسحات الطبية.