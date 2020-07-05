شكرا لقرائتكم أحمد بلال: لم أهاجم مصطفى محمد وكل ما طلبته تطوير مستواه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى أحمد بلال نجم النادي الأهلي سابقاً انتقاده لمهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي مصطفى محمد خلال الفترة الماضية، وقال أحمد بلال في حوار خاص لقناة أون تايم سبورتس: "لم أنتقد مصطفى محمد وطالبت بتطوير مستواه الفني".

أضاف أحمد بلال، أنه لو كان لاعباً في صفوف المنتخب في عهد حسن شحاتة كان سيلعب أساسياً لأنه يؤمن بقدراته الفنية والبدنية.

أوضح نجم الأهلي السابق أنه لو استغل حياته الكروية بالشكل الأمثل لصنع تاريخ أكبر مما حقق، مشدداً على أن خروج المنتخب الوطني من بطولة أمم أفريقيا 2004 لا يعني أن الجيل وقتها لم يكن جيداً حيث ضم العديد من نجوم الكرة التاريخيين في مصر أبرزهم هادي خشبة وطارق السعيد ومحمد أبو العلا وغيرهم من اللاعبين.

وأبدى أحمد بلال نجم نادي الأهلي سابقاً حزنه الشديد على عدم التسجيل في مباراة القمة الشهيرة أمام الزمالك والتي انتهت بستة أهداف لهدف.

وقال أحمد بلال: "كنت أتمنى بالطبع التسجيل في المباراة لأنها تاريخية الا أنني استطعت صناعة هدف لخالد بيبو وقتها بالإضافة الى المشاركة في هدف رضا شحاتة بخلاف الكثير من الكرات التي كان لها دور في فوز الأهلي بهذه النتيجة".

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وشدد أحمد بلال: "الزمالك في المباراة الشهيرة كان فريق كبيراً ويمتلك عناصر ممتازة من اللاعبين لكننا اعتمدنا على السرعات والهجمات المرتدة بشكل مميز".

وأكد أحمد بلال أنه كان على مقربة من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في النصف الأول من موسم 2001 - 2002 بسبب الخروج من حسابات المدير الفني التاريخي مانويل جوزيه.

أضاف: "اتفقت مع وكيلي على الخضوع لاختبارات بأحد الأندية في بلجيكا بعد خروجي من حسابات الأهلي وكنت وقتها في سن 19 عاماً ".

وأوضح: "كانت هناك مباراة أمام السويس وفوجئت أنني في التشكيلة التي ستخوض المباراة قبل سفري بيوم واحد على غير العادة ما جعلني أنضم للمعسكر في الصباح الباكر ليوم المباراة والحمد لله تألقت بعدها شاركت أمام بلدية المحلة وساهمت في الفوز بتسجيل هدفي المباراة ليتأجل قرار رحيلي عن الكيان الأحمر طويلاً".

أضاف أحمد بلال