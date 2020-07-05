شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: وزير الرياضة التزم بعودة أجانب الزمالك إلى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمأن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادى الزمالك جماهير الفريق على حالة محمد عواد ومصطفى فتحي، مؤكدا أن لاعبى الزمالك المصابون بفيروس كورونا معزولين في الوقت الحالي وحالتهما مستقرة.

وأضاف المشرف العام على الكرة في نادى الزمالك مع الاعلامى إبراهيم فايق، ملعب on time sport , قناة on time sport، نتيجة عواد الثانية سلبية ونتنظر المسحة الثالثة كما ننتظر المسحة الثانية لمصطفي فتحي لمعرفة حالته بشكل دقيق ولم تظهر عليه اعراض الاصابة .

وقال إن تأخير نتيجة مسحة كورونا 24 ساعة يلغي تدريبات اللاعبين في اليوم التالي ، مبديا استياء اللاعبين من معرفة نتائج مسحاتهم من الاعلام ومواقع السوشيال ميديا قبل اخبارهم بتلك النتائج.

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وتحدث عن استعداد الفريق لعودة النشاط وبطولة إفريقيا، قائلا إن الزمالك يستعد لعودة النشاط الرياضي بشكل عام وبطولة دوري أبطال افريقيا بشكل واضح بغض النظر عن الدوري ، مضيفا ملف استئناف الزمالك لمسابقة الدوري العام يتم مناقشته بين مجلس الإدارة ووزير الشباب والرياضة.

وواصل أمير تصريحاته قائلا إن معسكر الزمالك سيبدأ الخميس وربما يتأخر ليوم الجمعة حسب نتائج المسحات الطبية، مضيفا :" سيُقام في برج العرب بالاسكندرية بعيداً عن ارتفاع درجات الحراراة في القاهرة واختلاط اللاعبين بأسرهم".