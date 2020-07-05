شكرا لقرائتكم الزمالك يجهز عرضا مغريا لـ فرجاني ساسي لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز مسئولو نادي الزمالك عرضا مغريا الي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق من اجل تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق لفرجاني ساسي التوقيع لأي نادي في يناير المقبل، وكشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك انه سيتم تقديم بعض المميزات في العقد الجديد لساسي مثل مكافأة التأهل لكأس العالم للاندية ومكافأة في حالة حصول الزمالك علي لقب الدوري ودوري ابطال افريقيا، ويحاول مسئولي الزمالك تأمين بقاء فرجاني ساسي في الزمالك لفترة أطول في ظل نجاحه مع طارق حامد في قيادة وسط الزمالك وحصد البطولات واخرها السوبر الافريقي والسوبر المحلي.

من ناحية أخرى طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز المعاون اعداد ملف كامل عن حالة كل لاعب وعرضه عليه قبل خوض الفريق التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الرجاء ، وطلب كارتيرون ان يشمل الملف نتيجة القياسات البدنية والطبية التي خضع لها اللاعبون علي مدار الأيام الجارية.

Advertisements

وخضعت المجموعة الثانية من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقياسات طبية وفحوصات اليوم بأحدى المستشفيات الخاصة بمدينه ٦ أكتوبر تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي ومعه معاونيه ابراهيم عنبة و محمد الششتاوي ، حيث خضع محمد حسن ومحمود عبدالعزيز ومحمد عبدالشافي وحازم إمام ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وعمر السعيد ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالسلام، للقياسات على مدار اليوم على أن يقوم باقي اللاعبين بخوض القياسات غداً.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن القياسات تتم على أعلى مستوى، مشيراً إلي أن الجميع خضع لقياسات طبية وبدنية، وفحوصات على القلب، كذلك وزن الجسم، وقوة العضلات، وصورة دم كاملة.

وأضاف أن كل لاعب قام بعمل القياسات والفحوصات بشكل منفصل دون وجود تجمعات على مدار ساعات اليوم بدءً من الصباح وحتي المساء، من خلال تقسيم الفريق إلى مجموعات على مدار 3 أيام بدءً من أمس وحتى غداً.