ملخص لمسات صلاح أمام أستون فيلا: أسيست عالمي وظلم تحكيمي.. ورقم تاريخي جديد (فيديو)

كتب: ضياء السقا

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للفوز على أستون فيلا بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وشارك صلاح في المباراة كاملة، وقدم أداء جيدا، ونجح في صناعة هدف لليفربول في الدقيقة 88 أحرزه اللاعب الشاب جونز، بعد تمريرة رأسية متقنة من النجم المصري.

وكان السنغالي ساديو قد سجل الهدف الأول للريدز في الدقيقة 71، مستغلا تمريرة متقنة من كيتا حولها ببراعة داخل الشباك.

وفي الشوط الأول تلقى صلاح كرة داخل المنطقة وسددها مباشرة نحو المرمى ولكن حارس أستون فيلا أنقذ الموقف.

ركلة جزاء

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وتعرض صلاح للعركلة في الدقيقة الرابعة من دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا، داحل المنطقة، مطالبًا باحتساب ركلة جزاء لفريقه، لكن الحكم تغاضى عن احتسابها.

من جانبه، قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، في تصريحات إعلامية عقب المباراة، إن صلاح استحق الحصول على ركلة جزاء صحيحة وواضحة للجميع عقب تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

انجاز تاريخي

ودخل النجم المصري، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن ساهم بـ 100 هدف من 116 مباراة له في البريميرليج (73 هدف، 27 أسيست) ليصبح أسرع لاعب غير إنجليزي يساهم بـ 100 فى تاريخ المسابقة.

وكان ليفربول قد حسم لقب الدوري بعد غياب 30 عاما، قبل نهاية الموسم بـ7 جولات.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ89 نقطة في الصدارة، بفارق 23 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي، فيما تراجع أستون فيلا للمركز الـ18 بـ27 نقطة، وأصبح مهددا بالهبوط.