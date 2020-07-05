مباشر.. فياريال 1 -2 برشلونة.. الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة للمباراة التي تجمع فريقي فياريال وبرشلونة ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني "الليجا".

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني بترتيب الليجا برصيد 70 نقطة بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد، بينما يحل فياريال خامسًا برصيد 54 نقطة.

تشكيل برشلونة: مارك أندري تير شتيجن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليه، جوردي ألبا، سيرخيو بوسكيتس، أرتورو فيدال، سيرجي روبيرتو، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي، لويس سواريز.

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وأحرز برشلونة هدفا مبكرا بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية المواجهة، عن طريق توريس مدافع فياريال الذي تكفل بوضعها في شباك فريقه بالخطأ.

وسجل فياريال هدف التعادل في الدقيقة 14 ، بعدما استغل مورينو كرة عائدة من تصدي لشتيجن ليضعها في الشباك بسهولة.

وعاد برشلونة ليسجل التقدم مرة اخرى في الدقيقة 19 عن طريق سواريز.